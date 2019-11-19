MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriHakan Çalhanoğlu sevenlerini kırmadı
19.11.2019 - 16:29 |

Hakan Çalhanoğlu sevenlerini kırmadı

İtalya'nın Milan takımında ülkemizi başarıyla temsil eden başarılı futbolcu Hakan Çalhanoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Hakan Çalhanoğlu sevenlerini kırmadı

İzin gününü İstanbul'da geçiren Hakan Çalhanoğlu, meydan katında bulunan bir restoranda dostları ile bir araya geldi. Kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmeyen yıldız futbolcu, akşam saatlerine doğru AVM'den ayrıldı.

A Milli Takım'ın EURO 2020'ye katılma hakkı elde etmesinde büyük katkısı olan Çalhanoğlu'na, AVM'de yoğun ilgi vardı. Her yaş gurubundan yanına gelen sevenlerini kırmayan futbolcu, sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hazal Kaya-Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali'nin ilk fotoğrafı

Hazal Kaya-Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali'nin ilk fotoğrafı

Nurgül Yeşilçay sihirli formülünü paylaştı

Nurgül Yeşilçay sihirli formülünü paylaştı

Meltem Miraloğlu'ndan şok açıklama

Meltem Miraloğlu'ndan şok açıklama

Tarık Mengüç'ün hayat hikayesi film oluyor

Tarık Mengüç'ün hayat hikayesi film oluyor

Sıradaki Haber