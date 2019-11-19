Hakan Çalhanoğlu sevenlerini kırmadı

İzin gününü İstanbul'da geçiren Hakan Çalhanoğlu, meydan katında bulunan bir restoranda dostları ile bir araya geldi. Kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmeyen yıldız futbolcu, akşam saatlerine doğru AVM'den ayrıldı.

A Milli Takım'ın EURO 2020'ye katılma hakkı elde etmesinde büyük katkısı olan Çalhanoğlu'na, AVM'de yoğun ilgi vardı. Her yaş gurubundan yanına gelen sevenlerini kırmayan futbolcu, sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.