Hakan Hatipoğlu, PSG-Galatasaray maçına gidecek

Kızı Lila'ya ayakkabı aldığını fakat ayakkabının büyük gelmesinden dolayı değiştirmeye geldiğini söyleyen Hakan Hatipoğlu'nun, sekerek yürümesi dikkatlerden kaçmadı. Halı saha maçında sakatlandığını belirten Hatipoğlu, bir süre evde yatarak dinleneceğini söyledi.

Eşiyle birlikte yakın zamanda tatile çıkacaklarını dile getiren Hakan Hatipoğlu, "Kısmetse önümüzdeki haftalarda Gizem'le kısa bir Avrupa tatilimiz olacak. Bu tatil sırasında Galatasaray'ın Fransa'da oynayacağı PSG maçını da eşimle gitmeyi düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.