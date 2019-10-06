06.10.2019 - 15:54 |
Hakan Hatipoğlu: Sayende 10 kıta İstiklal Marşı’nı...
Kim Milyoner Olmak İster’e dün akşam Arda Ayten damga vurdu.
12. soruyu da bilerek 1 Milyon TL’yi alan Arda Ayten İstiklal Marşı’yla ilgili soruyu bilerek büyük ödülü kazandı.
Hakan Hatipoğlu’nun İstiklal Marşı sorusuyla ilgili yaptığı yorum ise dikkat çekti. “Sayende 10 kıta İstiklal Marşı’nı ya ezberledik ya da en azından Google’dan faydalı bir şey baktık. Teşekkürler Arda”
Mevsim geçişlerine doğal önlem 'Kuşburnu'Kış mevsiminin habercisi sonbaharın gelmesiyle birlikte grip, nezle, gribal enfeksiyonlar, faranjit tarzı hastalıklarda ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde doğal önlem olarak kullanılan ‘kuşburnu’ güvenilir bir ürün olarak dikkat çekiyor.