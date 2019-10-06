Hakan Hatipoğlu: Sayende 10 kıta İstiklal Marşı’nı...

12. soruyu da bilerek 1 Milyon TL’yi alan Arda Ayten İstiklal Marşı’yla ilgili soruyu bilerek büyük ödülü kazandı.

Hakan Hatipoğlu’nun İstiklal Marşı sorusuyla ilgili yaptığı yorum ise dikkat çekti. “Sayende 10 kıta İstiklal Marşı’nı ya ezberledik ya da en azından Google’dan faydalı bir şey baktık. Teşekkürler Arda”



