Hale Soygazi alışveriş turunda

Yakın bir dostuyla birlikte geldiği Zorlu AVM’de mağazaları dolaşıp bol bol alışveriş yapan Hale Soygazi, “Birkaç proje teklifi var ama henüz net bir şey yok. İlerleyen günlerde netleşirse tekrar konuşuruz” dedi.

Usta sanatçı, yaklaşık üç saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.