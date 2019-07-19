19.07.2019 - 13:30
Hale Soygazi alışveriş turunda
Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Hale Soygazi, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.
Yakın bir dostuyla birlikte geldiği Zorlu AVM’de mağazaları dolaşıp bol bol alışveriş yapan Hale Soygazi, “Birkaç proje teklifi var ama henüz net bir şey yok. İlerleyen günlerde netleşirse tekrar konuşuruz” dedi.
Usta sanatçı, yaklaşık üç saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.