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09.10.2019 - 08:12 |

Halit Ergençâ€™in Atatürk projesi neden iptal oldu?

Oyuncu Halit ErgenÃ§, Ã¶nceki gÃ¼n City's AVM Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± objektiflere takÄ±ldÄ±.Â

Halit Ergençâ€™in Atatürk projesi neden iptal oldu?

Ä°kinci kez baba olmaya hazÄ±rlanan Halit ErgenÃ§, cinsiyet ve bebeÄŸin ismi ile ilgili sorulara, "Cinsiyet belli oldu, evet erkek. Ä°sim iÃ§in henÃ¼z dÃ¼ÅŸÃ¼nmedik" dedi.

Oyuncu, yeni proje mÃ¼jdesi de verdi: GÃ¼zel bir proje hazÄ±rlÄ±yoruz. HazÄ±rlanÄ±yoruz, umarÄ±m iyi bir iÅŸ olacak. Elimizden geleni yapÄ±yoruz iyi bir proje sunmak iÃ§in.

AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ canlandÄ±racaÄŸÄ± 'Ä°lk AdÄ±m: 1919' adlÄ± sinema filminin iptal olduÄŸunu belirten ErgenÃ§, "KonuÅŸtuk gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k ama her proje Ã¶yle olmuyor. Ãœzerinde Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ama hayata geÃ§irmemeye karar verdik" dedi. SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR

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10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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