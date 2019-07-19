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19.07.2019 - 09:08| EMRAH AKÇAAY

'Hamileliğimin ilk ayında 8 kilo verdim'

Oyuncu Çetin Altay ile eşi Gamze Kaçmaz, önceki akşam Cihangir'deydi.

'Hamileliğimin ilk ayında 8 kilo verdim'


Yedi aylık hamile olan Gamze Kaçmaz'ın doğuma iki ayı kaldı. Kaçmaz, "Hamileliğimin ilk bir ayında 8 kilo vermiştim. Şimdi son 2 ayım kaldı ve 4 kilo aldım. Heralde doğuma kadar 2 kilo daha alırım. Çok şükür iştahım yerinde" dedi.

Çetin Altay ise "Kızım iki ay sonra dünyaya geliyor. Kızımın iki ismi var. İlk ismini ben koydum Meryem, ikinci ismini eşim koydu Mila. Yani Meryem Mila oldu kızımızın ismi" şeklinde konuştu. 

Hamileliğimin ilk ayında 8 kilo verdim


Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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