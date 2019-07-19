'Hamileliğimin ilk ayında 8 kilo verdim'



Yedi aylık hamile olan Gamze Kaçmaz'ın doğuma iki ayı kaldı. Kaçmaz, "Hamileliğimin ilk bir ayında 8 kilo vermiştim. Şimdi son 2 ayım kaldı ve 4 kilo aldım. Heralde doğuma kadar 2 kilo daha alırım. Çok şükür iştahım yerinde" dedi.

Çetin Altay ise "Kızım iki ay sonra dünyaya geliyor. Kızımın iki ismi var. İlk ismini ben koydum Meryem, ikinci ismini eşim koydu Mila. Yani Meryem Mila oldu kızımızın ismi" şeklinde konuştu.





