Hande Acar hemcinslerini kıskandırdı

Posta gazetesinden Halil Kalmuk'un haberine göre; Hande Acar hiç doğum yapmamış gibi, genç kızlardan farkı yok.

Bir ayda 4 kilo verip 54'e düşen 34 yaşındaki Hande Acar, üstelik açlığa dayanamadığı için hiç diyet uygulamamış. Sadece spora ağırlık vermiş, haftada 4 gün 8'er kilometre yürüyüş yapmış.







