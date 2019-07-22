22.07.2019 - 09:05
Hande Acar hemcinslerini kıskandırdı
İş adamı Erdinç Acar'ın eşi Hande Acar, çocukları Aslan'ı 2007'de, Masal'ı 2012'de, Mavi'yi 2013'te dünyaya getirmişti. Bodrum tatiline devam eden Hande Hanım'ı görenler gözlerine inamamıyor. Çünkü incecik.
Posta gazetesinden Halil Kalmuk'un haberine göre; Hande Acar hiç doğum yapmamış gibi, genç kızlardan farkı yok.
Bir ayda 4 kilo verip 54'e düşen 34 yaşındaki Hande Acar, üstelik açlığa dayanamadığı için hiç diyet uygulamamış. Sadece spora ağırlık vermiş, haftada 4 gün 8'er kilometre yürüyüş yapmış.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.