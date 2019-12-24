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24.12.2019 - 08:05 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu ilk kez el ele

Oyuncu Hande Ataizi eçtiğimiz günlerde sevgilisi Dinç Aydoğdu’dan evlenme teklifi aldığını açıklamıştı. Bugüne kadar sevgilisiyle el ele görüntü vermekten kaçınan Ataizi, ezber bozdu.

Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu ilk kez el ele

 

Altı yıl evli kaldığı Benjamin Harvey'den iki yıl önce boşanan Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.

Aydoğdu ile bu zamana kadar el ele görüntü vermekten kaçınan Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda ilk kez genç sevgilisiyle el ele objektiflere takıldı. 

    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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    Cadde Yazarları

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