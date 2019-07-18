Hande Doğandemir o fotoğrafa dava açtı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, 2 Temmuz’da yayınlanan haberde 'cinayetle suçlanan gençler' olarak Hande Doğandemir ile meslektaşı Kerem Bürsin’in yan yana olduğu fotoğrafın kullanıldığı belirtildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Cinayete teşebbüs haberinde fotoğrafı kullanılarak Hande Doğandemir’in kişilik haklarına saldırıda bulunulmuştur. Haber tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Doğandemir’in üzüntüsünün bir nebze de olsun hafifletilmesi için 50 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalı televizyondan tahsilini istiyoruz.” (Hürriyet)