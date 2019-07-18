MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeHande Doğandemir o fotoğrafa dava açtı
18.07.2019 - 15:16

Hande Doğandemir o fotoğrafa dava açtı

Oyuncu Hande Doğandemir, 'Babasına ölüm tuzağı kurdu' başlığıyla yayınlanan haberde fotoğrafını kullanan televizyon kanalına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Hande Doğandemir o fotoğrafa dava açtı

 

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, 2 Temmuz’da yayınlanan haberde 'cinayetle suçlanan gençler' olarak Hande Doğandemir ile meslektaşı Kerem Bürsin’in yan yana olduğu fotoğrafın kullanıldığı belirtildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
“Cinayete teşebbüs haberinde fotoğrafı kullanılarak Hande Doğandemir’in kişilik haklarına saldırıda bulunulmuştur. Haber tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Doğandemir’in üzüntüsünün bir nebze de olsun hafifletilmesi için 50 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalı televizyondan tahsilini istiyoruz.” (Hürriyet)

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hale Soygazi alışveriş turunda

Hale Soygazi alışveriş turunda

Hayranlarıyla Harbiye Açıkhava sahnesinde

Hayranlarıyla Harbiye Açıkhava sahnesinde

Baş başa öğle yemeği

Baş başa öğle yemeği

İsmail Filiz aksiyon filminde oynayacak

İsmail Filiz aksiyon filminde oynayacak

Sıradaki Haber