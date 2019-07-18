18.07.2019 - 15:16
Hande Doğandemir o fotoğrafa dava açtı
Oyuncu Hande Doğandemir, 'Babasına ölüm tuzağı kurdu' başlığıyla yayınlanan haberde fotoğrafını kullanan televizyon kanalına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, 2 Temmuz’da yayınlanan haberde 'cinayetle suçlanan gençler' olarak Hande Doğandemir ile meslektaşı Kerem Bürsin’in yan yana olduğu fotoğrafın kullanıldığı belirtildi.
Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
“Cinayete teşebbüs haberinde fotoğrafı kullanılarak Hande Doğandemir’in kişilik haklarına saldırıda bulunulmuştur. Haber tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Doğandemir’in üzüntüsünün bir nebze de olsun hafifletilmesi için 50 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalı televizyondan tahsilini istiyoruz.” (Hürriyet)
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.