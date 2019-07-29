Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım

Hande Erçel, geçtiğimiz Ocak ayında kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği annesi Aylin Erçel'i her fırsatta anmaya devam ediyor.

Erçel, yine sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla annesini anarken altına düştüğü not ile herkesi duygulandırdı.

"SONSUZLUK DENİZİNDE YÜZERKEN EŞLİK EDİYORUM"

Hande Erçel'in kısa sürede binlerce beğeni alan sosyal medya paylaşımında yürekleri sızlatan cümleler ise şunlar oldu:

''Hayatı senin gibi yaşamaya başlamak dönüşümüm oldu. Öyle sınırsız, sevgiyle kucaklayarak. Sınırlarımı zorlayıp deneyimleme cesaretini senden ögrendim.

Kazançlarıma şükrediyorum, seni öğreniyorum, yaşamamı istediğin hayatı yaşıyorum. Birlikte yapmayı hayal ettiğimiz ne kaldıysa geriye, sen sonsuzluk denizinde yüzerken ben de sana buradan eşlik ediyorum..

Ruhundan bir parça olarak bu evren de olabildiğim kadar varım annecim.. Mehmet’ten bize özel bu fotoğraf, teşekkür ederim.''







