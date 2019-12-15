Hande Erçel'i ağlatan sürpriz

Hande Erçel, ocak ayında 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybetmişti. Uzun süredir bu acıyı yaşayan güzel oyuncuya, hayranlarından duygulandıran bir hediye geldi.

Erçel'in fanları, kasımda 26 yaşına basan güzel oyuncuya hediye olarak, susuzluk ve açlıkla mücadele eden Arakan'da annesi Aylin Erçel adına su kuyusu açtırdı.

Bir dernek vasıtası ile açtırılan su kuyusuna, kaybettiği annesi Aylin Erçel'in adının verildiğini öğrenen güzel oyuncu, çok duygulandı. Sevenlerine sosyal medya aracılığıyla duygu yüklü bir mesaj yayınladı.

Hande Erçel hayranlarına, "Hepinizin isimlerini tek tek okudum. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. İyi ki yıllardır benimlesiniz. İyi ki yanımdasınız" sözleriyle teşekkür etti.