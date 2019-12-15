Hande Yener çok kızdığı şeyi açıkladı!

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da düzenlenen festivalde sahne alan Hande Yener, sevenleriyle bir araya geldi. Sahnede dinleyicileri ile sohbet ederken, bir hayranının kendisine abla demesi üzerine sinirlendi. Yener elindeki mikrofona, En çok tutulduğum şey, yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi" dedi.

'KIZMADIM, GÜLDÜM'

Yeni albümü için imaj değiştiren Yener, sosyal medyada Yılmaz Morgül'e benzetilmesine, "Takipçilerimin beni Yılmaz Morgül'e benzetmesi beni üzmedi, tam tersine eğlendim. Bir fotoğraf ile gündeme gelmek, kolay bir şey değil. İnsanlar neler yapıyor da gündeme gelemiyor. O yüzden espriliydi. Herkese benzedim, biliyorsunuz benim kaderim de var. Beni mutlaka bir şeylere benzeterek, benimle oyun oynamayı seviyorlar" diye yanıt verdi.

'POP MÜZİK ÇARESİZ'

Son dönemde rap müziğinin sahte tıklanmalarla pop müziğini geçtiğini belirten Hande Yener," İnsanlar sahte tıklarla bazı müzik tarzlarının iyi olduğunu sanmaya başladı. 100 milyon tıklama alan şarkı için, bu şarkı çok güzel diyerek herkes o yönde şarkı yapmaya başladı. Ve bu sırada hep birlikte pop müziğini gömdüler. 20 yıldır bu işin içinde olan biri olarak bu can çekişmeyi gördüm. Pop müzik şuan yolunu bulamadığı için çaresiz" dedi.