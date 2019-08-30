Harbiye çıkarması

Nükhet Duru, yıllar sonra Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçıyı, Demet Sabancı Çetindoğan, Sevilay Öz, Haldun Dormen, Timur Selçuk, Hediye Güral Gür, Sema Demiral, Emek Külür, Yelda İpekli, Elif Boyner, Ayşe Boyner, Sedef İybar, Jaklin Güner, Sabri Sözen ve Nilgün Belgün gibi iş ve cemiyet hayatının tanıdık simaları izledi.

‘Al Beni de Yanına’yla performansına başlayan Duru, ‘Melankoli’, ‘Ben Sana Vurgunum’, ‘Sevda’, ‘Yaralım’ ve ‘Kaldırımlar’ gibi geçmiş yıllara damgasını vuran eserlerini seslendirdi. Ünlüler de sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etmeyi ihmal etmedi. Duru, konsere adını veren ‘Film Gibi’ konseptinden yola çıkıp, bir beyaz ve bir de siyah kostüm giymeyi tercih ederek, yıllara meydan okuyan enerjisi ve güzelliğiyle dikkat çekti. Sanatçı, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.