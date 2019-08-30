MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeHarbiye çıkarması
30.08.2019 - 07:50| EMRAH AKÇAAY

Harbiye çıkarması

Cemiyet hayatının renkli simaları, Nükhet Duru’yu Harbiye konserinde yalnız bırakmadı

Harbiye çıkarması

Nükhet Duru, yıllar sonra Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçıyı, Demet Sabancı Çetindoğan, Sevilay Öz, Haldun Dormen, Timur Selçuk, Hediye Güral Gür, Sema Demiral, Emek Külür, Yelda İpekli, Elif Boyner, Ayşe Boyner, Sedef İybar, Jaklin Güner, Sabri Sözen ve Nilgün Belgün gibi iş ve cemiyet hayatının tanıdık simaları izledi.

‘Al Beni de Yanına’yla performansına başlayan Duru, ‘Melankoli’, ‘Ben Sana Vurgunum’, ‘Sevda’, ‘Yaralım’ ve ‘Kaldırımlar’ gibi geçmiş yıllara damgasını vuran eserlerini seslendirdi. Ünlüler de sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etmeyi ihmal etmedi. Duru, konsere adını veren ‘Film Gibi’ konseptinden yola çıkıp, bir beyaz ve bir de siyah kostüm giymeyi tercih ederek, yıllara meydan okuyan enerjisi ve güzelliğiyle dikkat çekti. Sanatçı, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Harbiye çıkarması

Harbiye çıkarması

Bitkin düşen "Macaristanlı leylek" koruma altına alındıManisa'nın Soma ilçesinde bitkin düşen ve bileğinde Macaristan menşeli halka bulunan leylek, Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sette sürpriz doğum günü

Sette sürpriz doğum günü

Ödüller sahiplerini buldu

Ödüller sahiplerini buldu

Mustafa Kaya’ya teşekkür

Mustafa Kaya’ya teşekkür

Almanya yolcusu!

Almanya yolcusu!

Sıradaki Haber