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HaberlerCaddeHazal Kaya, Fikret Ali için alışveriş yaptı
14.09.2019 - 08:46 |

Hazal Kaya, Fikret Ali için alışveriş yaptı

Geçtiğimiz şubat ayında Ali Atay’la evlenen ve anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, hazırlıklara devam ediyor.

Hazal Kaya, Fikret Ali için alışveriş yaptı

Önceki gün Kanyon AVM'de görüntülenen Hazal Kaya, Fikret Ali adını vereceği oğlu için alışveriş yaptı.

Muhabirlere poz veren oyuncu, her şeyin yolunda gittiğini, iyi bir hamilelik geçirdiğini söyledi.

Hazal Kaya, Fikret Ali için alışveriş yaptı


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