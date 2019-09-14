14.09.2019 - 08:46 |
Hazal Kaya, Fikret Ali için alışveriş yaptı
Geçtiğimiz şubat ayında Ali Atay’la evlenen ve anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, hazırlıklara devam ediyor.
Önceki gün Kanyon AVM'de görüntülenen Hazal Kaya, Fikret Ali adını vereceği oğlu için alışveriş yaptı.
Muhabirlere poz veren oyuncu, her şeyin yolunda gittiğini, iyi bir hamilelik geçirdiğini söyledi.
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