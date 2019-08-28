28.08.2019 - 13:13
Hazal Kaya isyan etti: Bu ne terbiyesizlik?
Oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Tuba Büyüküstün hakkında yapılan "Tuba Büyüküstün bu parayı nereden kazandı?" başlıklı habere tepki gösterdi.
Tuba Büyüküstün hakkında yapılan haber üzerinden 'dilinizi, üslubunuzu düzeltin' mesajı veren Hazal Kaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Bu ne terbiyesizlik ya? Ne münasebet böyle bir haber yapabiliyorsunuz? Senelerdir alnının teriyle hepimizin gözü önünde çalışıp para kazanan, görünen o ki doğru yatırımlar yapan genç bir kadın. Erkekler araba alınca 'yeni oyuncağı' diye nitelendirirsiniz? Hayırdır?
Dilinizi, üslubunuzu düzeltmek zorundasınız. Uyguladığınız şiddetin farkına varmak zorundasınız. Medya olarak kullandığınız dilin nelere sebep olabileceği günlerdir yazılıp çiziliyor. Bilmiyorsanız okuyup öğrenmek zorundasınız! Bu sizin işiniz!"
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