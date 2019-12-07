MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri 'Hazer’e laf etmek namussuzca olur'
07.12.2019 - 09:08 | | EMRAH AKÇAAY

'Hazer’e laf etmek namussuzca olur'

Ahmet Güneştekin’in nesneler üzerinden bellek politikalarının doğasına baktığı işlerinden oluşan, son yıllardaki en kapsamlı kişisel sergisi 'Hafıza Odası', Pilevneli Project’in sunumu ve Daax Corporation’ desteğiyle Pilevneli Mecidiyeköy’de açıldı. Özel bir davetle gerçekleştirilen Serginin açılışına şarkıcı Sıla Gençoğlu da katıldı.

'Hazer’e laf etmek namussuzca olur'

Şef Hazer Ameni ile aşk yaşayan Sıla, muhabirlerin, “Yemek konusunda hanginiz daha iyisiniz?” sorusuna, “Ben de mutfak ve yemek konusunda iyiyimdir ama Hazer’e bu konuda laf etmek namussuzca olur" cevabını verdi.

Son günlerde çok yoğun çalıştığını belşrten şarkıcı, evlilik teklifi aldığı yönündeki haberler hakkında, "Sizden bu konulara saygı duymanızı bekliyorum. Biz özel konularla ilgili çok konuşmuyoruz" dedi. 

7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara'da Candan Erçetin rüzgarı

Ankara'da Candan Erçetin rüzgarı

Cansel Erçin 220 bin TL'lik davayı kazandı

Cansel Erçin 220 bin TL'lik davayı kazandı

Üç kuşak bir arada

Üç kuşak bir arada

Elif Ece Uzun: Uzun yıllar geçse de modelliğe devam edeceğim

Elif Ece Uzun: Uzun yıllar geçse de modelliğe devam edeceğim

Sıradaki Haber