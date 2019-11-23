Hekimoğlu heyecan yarattı

Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı Kanal D’nin yeni dizisi ‘Hekimoğlu’, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtımı seyircinin beğenisini kazanan projenin, sosyal medyada paylaşılan görseli de konuşulmaya başlandı.