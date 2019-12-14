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14.12.2019 - 07:50 |

Hem göze hem kulağa

Ayla Çelik, Meftun İstanbul’da sahne aldı. Şarkıcı, hem göze hem de kulağa hitap etti.

Hem göze hem kulağa

İşletmeciliğini Mehmet Davran’ın yaptığı mekanda, 48 parça seslendiren Çelik, “Adımı hatırlamayanlar bana ‘Şarkı yazan kız’ diyor. Ünlü isimler de ‘Hep güzel parçalarını kendine saklıyorsun’ diyorlar. Yalan, ben paylaşımcı biriyim” şeklinde konuştu. Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında Aslı-Metin Şen, Engin-Selen Keçeli, Burak-Gülin Karabacak, Ayşe Engin ve Kuşum Aydın vardı.

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