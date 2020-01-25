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25.01.2020 - 07:50 |

Hem iş hem tatil

Alessandra Ambrosio, önceki gün Brezilya’nın Florianopolis şehrinde arkadaşlarıyla denize girerken görüntülendi.

Hem iş hem tatil

38 yaşındaki modele iş ortağı Gisele Coria eşlik etti. Plaj tarzlarıyla dikkat çeken ikili, tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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Cadde Yazarları

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