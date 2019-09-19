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19.09.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

‘Her 20 yılda ikiye katlanıyor’

Türkiye Alzheimer Derneği, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi.

‘Her 20 yılda ikiye katlanıyor’

Şişli Gündüz Bakımevi’nde, Abdi İbrahim’in desteğiyle gerçekleşen etkinlikte hastalar, anaokulu öğrencileriyle buluşarak, el emekleriyle hazırladıkları eserleri sergiledi. Dernek başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası yaptığı konuşmada, “Her 20 yılda demanslı hasta sayısı ikiye katlanıyor. Alzheimer hastalarının bakımının en iyi şekilde yapılması hastalığın gidişatını olumlu yönde etkiliyor. Bu noktada Alzheimer gündüz yaşam evleri hem hastalara hem de hasta yakınlarına büyük kolaylık sağlıyor” dedi.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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