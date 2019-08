'Her şey bana ilham olabilir'

‘Valse’ adlı şarkısıyla gönüllerde taht kuran genç piyanist Evgeny Grinko, 16 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda vereceği konsere hazırlanıyor. İlk bestesini 16 yaşındayken üyesi olduğu bir punk grubu için kaleme alan, zamanla klasik ardından da minimalist müziğe geçiş yapan ve bu yıl yayınladığı ‘Naive Album’ adlı albümüyle dikkat çeken Rus sanatçı, merak edilenleri CADDE’ye anlattı.



Cuma akşamı Harbiye Açıkhava’da sahne alacaksınız? İlk Harbiye konseriniz için heyecanlı mısınız? Nasıl hissediyorsunuz?

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda çalacağım için başlarda heyecanlıydım. Moskova’ya

dönmeden önce bir gün gidip,

bu muhteşem alanı birkaç saatliğine görme fırsatım oldu.

Şimdiyse çok heyecanlıyım.

Türkiye’de birçok kez sahne aldınız. Türk hayranlarınız hakkında neler söylemek istersiniz? Konser öncesi izleyicinize bir mesajınız var mı?

Türkiye’deki sevenlerim için çalarken her zaman mutlu ve memnun hissediyorum. Onları Harbiye’de yeniden göreceğim için sevinçliyim. Onların sevdiği şarkıları çalacağız. Bir süredir çalmadığımız eserlere yer vereceğiz ve belki bazı sürprizlerim de olabilir…

Beste yaparken kim ya da ne size ilham veriyor?

Her şey benim ilham kaynağım olabilir, bazen de hiçbir şey…

Sahneye çıkmadan önce gerçekleştirdiğiniz herhangi bir ritüeliniz var mı?

Özel bir şeyim yok. Konser öncesi soundcheck kısmını, neredeyse kapılar açılana kadar bitirmiyorum. Bir de müzisyen arkadaşlarımla sahneye çıkmadan önce bir şeyler içeriz.

Piyanoyla ilk tanıştığınızda yanınızda kimler vardı? Kimler size destek oldu?

Tamamen yalnızdım. Ailem ben çocukken, benden piyano çalmamı istemişti. Ama ilk çalmaya başladığımda, yanımda kimse yoktu.

Piyanonuzla ilişkinizi nasıl tanımlarsınız?

Bence o benim en iyi dostlarımdan biri…



‘Fazıl Say ile çalışmak isterim’

Türkiye’de ve dünyada sevdiğiniz sanatçılar kimlerdir? Bu isimlerle iş birliği yapmak ister misiniz?

Türk sanatçılardan Fazıl Say’ı, dünyaca ünlü isimlerdense Philip Glass’ı beğeniyorum. Ben onlarla ortak çalışma yapmak isterim, acaba onlar ister mi?

Türk forumlarımda hakkınızda “Tüm filmlerin soundtrack’lerini yapacak müzisyen” şeklinde tanımlamalar var. Bu konuda ne

düşünüyorsunuz?

Filmler ve televizyon dizileri için beste yapmayı her zaman istemişimdir. Bazı şarkılarım, bazı film ve dizilerde de çalındı. Fakat bunlar yeni müzikler değil; önceden çıkarılan eserlerdi.