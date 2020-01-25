25.01.2020 - 07:50 |
Heyecanlandıran proje
Ceyda Düvenci moderatörlüğünde ‘Atoderm Senin Şehrinde’ nin ikinci durağı, İzmir’di. Bioderma Atoderm ile Türkiye’nin cilt haritasını çıkarmak ve farkındalık yaratmak için başlatılan proje kapsamında oyuncu, Balçova Kipa AVM’de katılımcıları bilgilendirdi.
Alerji ile Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ceylan ve Uzman Dermatolog Derya Bostan Ağırdıcı ile söyleşi yapılan etkinlikte, ‘Cilt Kuruluğuna Karşı İhtiyacın Nem, Çözüm Atoderm’ sloganı öne çıktı. Düvenci, “Sosyal sorumluluğu görev edinmiş markayla buluşmak, beni heyecanlandırıyor. Projede yer almaktan mutluyum” şeklinde konuştu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.