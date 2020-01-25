Heyecanlandıran proje

Alerji ile Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ceylan ve Uzman Dermatolog Derya Bostan Ağırdıcı ile söyleşi yapılan etkinlikte, ‘Cilt Kuruluğuna Karşı İhtiyacın Nem, Çözüm Atoderm’ sloganı öne çıktı. Düvenci, “Sosyal sorumluluğu görev edinmiş markayla buluşmak, beni heyecanlandırıyor. Projede yer almaktan mutluyum” şeklinde konuştu.