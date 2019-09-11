11.09.2019 - 15:08
Hilal Cebeci altı yıl önce Londra'da evlenmiş!
Bir dönem sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren şarkıcı Hilal Cebeci'den yıllar sonra evlilik itirafı geldi.
Hilal Cebeci, 2013 yılında evlendiğini duyurdu. Eşinin ricası üzerine bu zamana kadar evlendiğini saklayan şarkıcı, 6 yıl sonra sessizliğini bozdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cebeci, "Benim değerli sevenlerim, 2013 yılında Londra’da sessizce evlendim. Eşimin benden tek ricası magazinden uzak yaşamamdı. O yüzden beni göremiyorsunuz. Bu konuda tepkilisiniz, görmek istiyorsunuz ama beni zaten sosyal medya sayfalarımdan takip ediyorsunuz. Bana anlayış göstereceğinizi umuyorum. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.