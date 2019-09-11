Hilal Cebeci altı yıl önce Londra'da evlenmiş!

Hilal Cebeci, 2013 yılında evlendiğini duyurdu. Eşinin ricası üzerine bu zamana kadar evlendiğini saklayan şarkıcı, 6 yıl sonra sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cebeci, "Benim değerli sevenlerim, 2013 yılında Londra’da sessizce evlendim. Eşimin benden tek ricası magazinden uzak yaşamamdı. O yüzden beni göremiyorsunuz. Bu konuda tepkilisiniz, görmek istiyorsunuz ama beni zaten sosyal medya sayfalarımdan takip ediyorsunuz. Bana anlayış göstereceğinizi umuyorum. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.