Hollywood’da cadılar zamanı!

Hollywood’un birbirinden ünlü isimleri, 31 Ekim Cadılar Bayramı’nda eğlenceye doydu. Partilere katılan ve davetlerde boy gösteren yıldızlar, korkunç, ilginç ya da sevimli halleriyle objektiflere takıldı. Gecenin en dikkat çeken ismiyse, her yıl olduğu gibi yine Heidi Klum oldu. Süper model, gelenekselleşen Halloween partilerine bir yenisini daha ekledi. Eşi Tom Kaulitz’in astronot olduğu etkinlikte, Klum, uzaylı kılığına girdi. Oyuncu, model ve şarkıcılar, Cadılar Bayramı’ndan kareleri, sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.