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02.11.2019 - 07:50 |

Hollywood’da cadılar zamanı!

Dünyaca ünlü yıldızlar, Cadılar Bayramı’nı ilginç kostümlerle kutladı. Her yıl bu güne damga vuran Heidi Klum ise, ev sahipliğini üstlendiği partide geleneği bozmayarak, yine herkesi şaşırttı!

Hollywood’da cadılar zamanı!

 

Hollywood’un birbirinden ünlü isimleri, 31 Ekim Cadılar Bayramı’nda eğlenceye doydu. Partilere katılan ve davetlerde boy gösteren yıldızlar, korkunç, ilginç ya da sevimli halleriyle objektiflere takıldı. Gecenin en dikkat çeken ismiyse, her yıl olduğu gibi yine Heidi Klum oldu. Süper model, gelenekselleşen Halloween partilerine bir yenisini daha ekledi. Eşi Tom Kaulitz’in astronot olduğu etkinlikte, Klum, uzaylı kılığına girdi. Oyuncu, model ve şarkıcılar, Cadılar Bayramı’ndan kareleri, sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Hollywood’da cadılar zamanı

Sokakları 'cadılar' bastıAntalya'nın tarihi Kaleiçi sokaklarında korkutucu kostümler giyerek 'Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar ilgiyle izlendi.
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