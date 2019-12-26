HOLLYWOOD’DA NOEL RUHU!

ABD’nin dünyaca ünlü yıldızları, Noel arifesinde sevdikleriyle bir araya geldi. Sosyal medya hesaplarından mutlu anlarını paylaşan isimler arasında Beckham Ailesi dikkat çekti. Baba David Beckham’ın evinde üç oğlu, Romeo, Cruze ve Brooklyn ile verdiği poz, binlerce beğeni topladı. Dörtlünün bir örnek giyimi de gözlerden kaçmadı. Cindy Crawford’ın kızı Kaia Gerber ise minikleri sevindirdi. Bir çocuk hastanesini ziyaret eden genç model, oradakilere hediyeler dağıttı. Geçtiğimiz günlerde evlenen Hilary Duff ise kalpleri ısıttığı aile fotoğrafının altına, “Sahip olduğumuz en iyi şey, ailemizdir” diye yazdı. İşte o görüntüler...