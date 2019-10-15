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15.10.2019 - 14:56 | | AA

Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi, sanatçı Hülya Koçyiğit, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu  toplantısı için Hatay'da bulunan Hülya Koçyiğit, Mehmetçik'in ülkesinin sınırlarını korumak için Suriye'de olduğunu ve teröristlerle mücadele ettiğini söyledi.

Koçyiğit, Türk ordusunun çok haklı bir harekat gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Kahraman Türk ordusu, Suriye'de teröre karşı operasyon düzenliyor. Ben Mehmetçik'e bütün kalbimle başarılar diliyorum. Muzaffer olmalarını diliyorum. Ayaklarına taş değmesin. Çok haklı bir mücadele veriyorlar. Allah yardımcıları olsun. Tez vakitte memleketlerine ailelerine dönsünler. Hepimizin kalbi, yüreği onlarla beraber çarpıyor" ifadelerini kullandı. 

15 Ekim 2019 Magazin Haberleri.
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