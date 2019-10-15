Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı için Hatay'da bulunan Hülya Koçyiğit, Mehmetçik'in ülkesinin sınırlarını korumak için Suriye'de olduğunu ve teröristlerle mücadele ettiğini söyledi.

Koçyiğit, Türk ordusunun çok haklı bir harekat gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Kahraman Türk ordusu, Suriye'de teröre karşı operasyon düzenliyor. Ben Mehmetçik'e bütün kalbimle başarılar diliyorum. Muzaffer olmalarını diliyorum. Ayaklarına taş değmesin. Çok haklı bir mücadele veriyorlar. Allah yardımcıları olsun. Tez vakitte memleketlerine ailelerine dönsünler. Hepimizin kalbi, yüreği onlarla beraber çarpıyor" ifadelerini kullandı.