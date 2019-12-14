14.12.2019 - 09:05 |
İbrahim Büyükak: Mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız
Şu sıralar yazıp oynadığı filmi 'Bayi Toplantısı' filminin vizyona geleceği tarihe gün sayan İbrahim Büyükak ile psikolog eşi Nurdan Büyükak, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.
21 Şubat'ta vizyona girecek filmi için uzun süre sette mesai harcayan İbrahim Büyükak, filmin montajı ile ilgilendiğini, artık çok az kaldığını söyledi. "Mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız" diyen komedyen, 21 Şubat'ta herkesi sinemaya beklediğini belirtti.
Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, kısa süre tur attıktan özel araçlarıyla AVM'den ayrıldı.