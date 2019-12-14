İbrahim Büyükak: Mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız

21 Şubat'ta vizyona girecek filmi için uzun süre sette mesai harcayan İbrahim Büyükak, filmin montajı ile ilgilendiğini, artık çok az kaldığını söyledi. "Mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız" diyen komedyen, 21 Şubat'ta herkesi sinemaya beklediğini belirtti.

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, kısa süre tur attıktan özel araçlarıyla AVM'den ayrıldı.