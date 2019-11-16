İbrahim Büyükak'tan Cem Yılmaz’a destek

Çekimlerinin tamamlandığı yeni filmi ‘Bayi Toplantısı’ hakkında, "Bu zamana kadar yazdığım en iyi film" diyen İbrahim Büyükak, "İlk izlenimler çok olumlu yönde, çekerken de öyle düşündük. Seyircinizin çok eğleneceği ve güleceği bir film oldu. Benim dördüncü filmim, şu zamana kadar yaptığım en komik film oldu. Oyuncu arkadaşlarım acayip bir performans sergilediler. İlk tanıtım yarın ya da iki gün içerisinde çıkacak. Aralık ayında fragman gelecek, ocak ayında da vizyonda olur" şeklinde konuştu.

'Saç önemliymiş'

Onur Buldu’nun rolü için saçlarını feda ettiği hatırlatılınca Büyükak, "Bana dün akşam bir fotoğrafını yolladı, gerçekten filmde oynayan adam o değil. 'Bu değil' dedim kendi kendime. O kadar başka duruyor ki. Saç çok önemliymiş" dedi.

'Heyecanlıyız'

Filmimizin hikayesi küçük esnafların büyük hikayesi diyen Büyükak, "Üç tane beyaz eşyacının hikayesini anlatıyor. Hem bayi toplantı dünyasını da biraz görüyoruz ama bir taraftanda da iyi bir suç komedisi de izleyecekler. Çok heyecanlıyız seyircinizde beğenir, biz çok umutluyuz" ifadelerini kullandı.

'Romantik serseri'

Yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’la Yağmur Tanrısevsin ayrılığı hakkında konuşan Büyükak, Koç’un şömine başında gitar çalıp şarkı söylediği paylaşımı hatırlatılınca, "Romantik serseri diyelim. Onların hayatı bilmiyorum. Son duruma da çok hakim değilim. Öyle tercih ettiler, öyle oldu. Gelecekte ne gösterir onu da bilemiyorum yani" şeklinde konuştu.

'Bu güzel bir şey'

10 Ocak'ta vizyona girecek filmi hakkında, "Mahsun Kırmızıgül, Şahan Gökbakar gibi isimlerin filmlerinin vizyonda olması gişeyi etkiler mi?" sorusuna Büyükak, "Bu güzel bir şey. Sinemada böyle bir hacmin olması seyircinin rehavet göstermesi bizi çok mutlu etti açıkçası. Aras Bulut İynemli’nin filmi de acayip iyi bir başarı elde etti. Seyircimiz iyi içerik olduğu zaman gelip hakkını veriyor, izliyor, beğeniyor, alkışlıyor. İzlenirlik artıyor ve seyirci kapasitesi artıyor. Ne kadar çok film izlenirse diğer filmleri de besliyor" yanıtını verdi.

'Buna yüklememek lazım'

Cem Yılmaz’ın ‘KaraKomikler Filmler’ serisinin ilk filmlerinin gişede başarı yakalayamadığı hatırlatılınca oyuncu, "Cem Abi'nin filmi çok yeni bir deneme. Cem Yılmaz, çok önemli bir adam Türkiye için. Bunu da 'inanılmaz gişe yaparım' kaygısıyla yapmasına gerek olmayan bir sinemacı. Yeni şeyler deneyecek bir sinemacı. Başarısı tartışılmaz. Bir önceki filmi 5 milyon izlenmişti. Başarılı, başarısızlık eksenini buna yüklememek lazım. Cem Yılmaz’ın başarısı ne bir filmle artar ne bir filmle azalır. Çok başarılı ve çok önemli bir yerde zaten" ifadelerini kullandı.



