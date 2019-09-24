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24.09.2019 - 12:12 |

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su: Orada yatma baba, özledim

Mayıs 2017'de hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Babasıyla sadece 12 gün vakit geçirebilen Elif Su, söylediği şarkı ile duygusal anlar yaşattı.

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su: Orada yatma baba, özledim

Filiz Erkal'ın açıklamaları şöyle:
- Elif Su babasını sorduğu zaman öldüğünü söylüyoruz. 'Bir yere gitti, gelecek' demiyoruz. Mezarlığa da götürüyorum. Kendi gitti ama Elif'i bıraktı. Onunla oyalanıyorum. Babasının şarkılarını dinletiyorum sürekli. Şarkılarını duyunca 'babam çıktı' diyor.

- İbrahim bedenen değil, ama ruhen bizimle. O hiç gitmedi. Mezarına gittik, Elif Su 'Orada yatma baba özledim, kalk suyu iç' dedi. Şuramdan bişi koptu gibi.

- O evden taşındık, kötü anılarımız vardı. Eşyalarıma kadar her şeyi değiştirdim, İbrahim'in eşyalarını da dağıttım. Bir-iki takım elbisesi ile saatlerini oğluma bıraktım. Okuduğu kitaplar, aldığı ödüller evimizin en değerli köşesinde.

- Özlediğimde rüyamda görüyorum. Ben İbrahim'in yanımızda olduğunu hissediyorum. En son 3-4 gün önce rüyamda gördüm. İbrahim'in gözü arkada kaldı. 12 günlük bebeği vardı.

Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
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