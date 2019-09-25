İbrahim Erkal’ın vasiyeti Demet’i ağlattı!

Şarkıcı, yurt dışı tatil ve alışverişlerinde Türk olduğunu öğrenenlerin kendisine Tarkan ve Galatasaray'ı sorduklarını söyledi.



Gazetecilerin, iki yıl önce vefat eden İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün’e vasiyetinde, "Ben öldükten sonra şarkılarımı bu isimler okusun" dediği ve Demet Akalın’ın da o listede olmasını hatırlaması üzerine şarkıcı, "Ben İbrahim Erkal'ı çok severim" diyerek, gözleri doldu ve ağlamamak için kendisini zor tuttu. MESUT YILMAZ