25.09.2019 - 08:29 |
İbrahim Erkal’ın vasiyeti Demet’i ağlattı!
Tarkan konserine eşi Okan Kurt'la birlikte gelen popçu Demet Akalın, sahne öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti.
Şarkıcı, yurt dışı tatil ve alışverişlerinde Türk olduğunu öğrenenlerin kendisine Tarkan ve Galatasaray'ı sorduklarını söyledi.
Gazetecilerin, iki yıl önce vefat eden İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün’e vasiyetinde, "Ben öldükten sonra şarkılarımı bu isimler okusun" dediği ve Demet Akalın’ın da o listede olmasını hatırlaması üzerine şarkıcı, "Ben İbrahim Erkal'ı çok severim" diyerek, gözleri doldu ve ağlamamak için kendisini zor tuttu. MESUT YILMAZ
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!