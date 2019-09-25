MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeİbrahim Erkal’ın vasiyeti Demet’i ağlattı!
25.09.2019 - 08:29 |

İbrahim Erkal’ın vasiyeti Demet’i ağlattı!

Tarkan konserine eşi Okan Kurt'la birlikte gelen popçu Demet Akalın, sahne öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti.

İbrahim Erkal’ın vasiyeti Demet’i ağlattı!

Şarkıcı, yurt dışı tatil ve alışverişlerinde Türk olduğunu öğrenenlerin kendisine Tarkan ve Galatasaray'ı sorduklarını söyledi.

Gazetecilerin, iki yıl önce vefat eden İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün’e vasiyetinde, "Ben öldükten sonra şarkılarımı bu isimler okusun" dediği ve Demet Akalın’ın da o listede olmasını hatırlaması üzerine şarkıcı, "Ben İbrahim Erkal'ı çok severim" diyerek, gözleri doldu ve ağlamamak için kendisini zor tuttu. MESUT YILMAZ

Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘İki Gözüm’ çekiliyor

‘İki Gözüm’ çekiliyor

20’nci yıla görkemli davet

20’nci yıla görkemli davet

Duaları kabul oldu

Duaları kabul oldu

Kızını evlendirdi

Kızını evlendirdi

Sıradaki Haber