MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeİbrahim Kutluay o eve geri döndü
17.09.2019 - 15:44 |

İbrahim Kutluay o eve geri döndü

Cenk Küpeli ile Demet Şener geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu...

İbrahim Kutluay o eve geri döndü

Demet Şener nikâha günler kala, eski eşi İbrahim Kutluay'a ait olan ve 10 yıl daha oturma hakkının bulunduğu pek çok dergiye kapak ve haber olan olan lüks evini boşaltmıştı. Demet Şener evden taşınırken tek bir eşya almamıştı.

Kanal D'de ekrana gelen "2. Sayfa" programının haberine göre İbrahim Kutluay o eve geri taşındı. Yakın dostlarına "Hiç bir şeye dokunmadım. Bu evde iyi kötü pek çok hatıra var. Çocukların da düzeni bozulmadı" diyen İbrahim Kutluay hafta sonları çocuklarıyla lüks evinde vakit geçiriyor.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Bronz Özlem

Bronz Özlem

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Sıradaki Haber