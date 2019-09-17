İbrahim Kutluay o eve geri döndü

Demet Şener nikâha günler kala, eski eşi İbrahim Kutluay'a ait olan ve 10 yıl daha oturma hakkının bulunduğu pek çok dergiye kapak ve haber olan olan lüks evini boşaltmıştı. Demet Şener evden taşınırken tek bir eşya almamıştı.

Kanal D'de ekrana gelen "2. Sayfa" programının haberine göre İbrahim Kutluay o eve geri taşındı. Yakın dostlarına "Hiç bir şeye dokunmadım. Bu evde iyi kötü pek çok hatıra var. Çocukların da düzeni bozulmadı" diyen İbrahim Kutluay hafta sonları çocuklarıyla lüks evinde vakit geçiriyor.