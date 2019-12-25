MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İbrahim Toraman oğluyla oyunlar oynadı
25.12.2019 - 13:26 |

İbrahim Toraman oğluyla oyunlar oynadı

Beşiktaş’ın efsane futbolcusu İbrahim Toraman, önceli gün oğlu Ali Erim Toraman ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

İbrahim Toraman oğluyla oyunlar oynadı

Oyuncak mağazalarını gezip alışveriş yapan İbrahim Toraman, daha sonra Funloft adlı oyun salonunda geçip burada oğluyla oyunlar oynayıp vakit geçirdi.

Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Toraman, "Antrenörlük belgesini aldım. Yakın zamanda teknik direktör olarak teklifleri kabul edeceğim. Bu sene ligde favori yok, bence birçok takım iddialı, sürpriz bir şampiyonluk gelecek" dedi.

İbrahim Toraman oğluyla oyunlar oynadı

Alişan: Dikkat edin, kendini ben sanıyor!Son birkaç gündür hayranının açtığı sahte Facebook hesabıyla başı dertte olan Alişan, hesap üzerinden gönderilen mesajlar konusunda hayranlarını uyardı. Alişan, ”Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde” dedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alişan: Dikkat edin, kendini ben sanıyor!

Alişan: Dikkat edin, kendini ben sanıyor!

Miley Cyrus ve Liam Hemsworth boşandı

Miley Cyrus ve Liam Hemsworth boşandı

Ece Uslu: Aman nazar değmesin

Ece Uslu: Aman nazar değmesin

Nur Yerlitaş dostlarıyla bir araya geldi

Nur Yerlitaş dostlarıyla bir araya geldi

Sıradaki Haber