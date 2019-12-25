25.12.2019 - 13:26 |
İbrahim Toraman oğluyla oyunlar oynadı
Beşiktaş’ın efsane futbolcusu İbrahim Toraman, önceli gün oğlu Ali Erim Toraman ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Oyuncak mağazalarını gezip alışveriş yapan İbrahim Toraman, daha sonra Funloft adlı oyun salonunda geçip burada oğluyla oyunlar oynayıp vakit geçirdi.
Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Toraman, "Antrenörlük belgesini aldım. Yakın zamanda teknik direktör olarak teklifleri kabul edeceğim. Bu sene ligde favori yok, bence birçok takım iddialı, sürpriz bir şampiyonluk gelecek" dedi.