25.01.2020 - 10:35 |
İdo'dan Yasemin Şefkatli'ye romantik mesaj
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2017'de Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başlamıştı, ilişkilerine Temmuz 2018'de mola vermişler, 3 ay sonra barışmışlardı. Geçen yaz da İdo, Yasemin Şefkatli'ye 100 bin TL değerinde tektaş hediye etmişti. Dün Yasemin'in doğum günüydü, 24 yaşına bastı.
İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye olan duygularını şu sözlerle dile getirdi:,
"Beraber bir yaşını daha bitirdik. Seninle geçen her güne, bana kattıklarına, hissettirdiklerine ve o güzel kirpiklerini benden esirgemediğin için teşekkür ederim. Bana bir yıl daha katlandığın için sana minnettarım. Çok neşeli ve sağlıklı uzun yıllar geçirelim. Dodin seni seviyor.
Yasemin Şefkatli, İdo'nun romantik mesajına, "En güzel hediye senin varlığın" karşılığını verdi.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.