İdo'dan Yasemin Şefkatli'ye romantik mesaj

İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye olan duygularını şu sözlerle dile getirdi:,

"Beraber bir yaşını daha bitirdik. Seninle geçen her güne, bana kattıklarına, hissettirdiklerine ve o güzel kirpiklerini benden esirgemediğin için teşekkür ederim. Bana bir yıl daha katlandığın için sana minnettarım. Çok neşeli ve sağlıklı uzun yıllar geçirelim. Dodin seni seviyor.

Yasemin Şefkatli, İdo'nun romantik mesajına, "En güzel hediye senin varlığın" karşılığını verdi.