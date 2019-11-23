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23.11.2019 - 07:50 |

İkinci tanıtımı yayınlandı

Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz’ın rol aldığı ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ filminin ikinci tanıtımı yayınlandı.

İkinci tanıtımı yayınlandı

Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz’ın rol aldığı ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ filminin ikinci tanıtımı yayınlandı. Zuhal Olcay’ın yanı sıra Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Hülya Gülşen ve Eli Mango’nun da ilk görüntülerinin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü. Yapım, 31 Ocak 2020’de vizyona girecek.Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz’ın rol aldığı ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ filminin ikinci tanıtımı yayınlandı. Zuhal Olcay’ın yanı sıra Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Hülya Gülşen ve Eli Mango’nun da ilk görüntülerinin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü. Yapım, 31 Ocak 2020’de vizyona girecek.

22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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