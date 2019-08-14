MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeİlk filminde yapımcı oldu
14.08.2019 - 15:51

İlk filminde yapımcı oldu

Geçtiğimiz günlerde set sürecini tamamlayan 'Dert Bende' filmi, ekim ayında sinemaseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

İlk filminde yapımcı oldu

Yapımcılığını oyuncu Ümit Kantarcılar’ın, yönetmenliğini Berat Özdoğan’ın üstlendiği 'Dert Bende' filmi; arkadaşlarını yanlış bir evlilikten kurtarma amacıyla onu kaçırmaya çalışan fakat işleri daha da karıştıran bir arkadaş grubunun trajikomik hikayesini konu alıyor.

İstanbul’daki çeşitli semtlerde bir ayda çekilen filmin başrollerinde Jessica May , Onur Dilber ve Ümit Kantarcılar yer alıyor.

'Cem Yılmaz-Defne Samyeli ayrıldı' iddiası!Komedyen Cem Yılmaz ile sunucu Defne Samyeli'nin ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia ile ilgili Cem Yılmaz'dan görüntülü yanıt geldi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ve ünlü oyuncudan yeni sevgiliyle ilk fotoğraf!

Ve ünlü oyuncudan yeni sevgiliyle ilk fotoğraf!

Ebru Gündeş rekora koşuyor

Ebru Gündeş rekora koşuyor

Serenay Sarıkaya da geriye aldı

Serenay Sarıkaya da geriye aldı

'Nasıl diye sormayın ama aşık olmak istiyorum'

'Nasıl diye sormayın ama aşık olmak istiyorum'

Sıradaki Haber