16.12.2019 - 09:08 |
İrem Derici isyan etti: Pop müzik de rap müzik de öldü!
Hande Yener'in fitilini ateşlediği “Rap müzik, popu öldürdü” tartışmasına son olarak İrem Derici dahil oldu. Konuya kendine has yorum yapan Derici, tartışmaya isyan etti.
Son günlerde çokça konuşulan "Rap müzik, pop müziği öldürdü" tartışması, İrem Derici'yi bunalttı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya dahil olan şarkıcı şu sözlerle isyan etti:
"Ay yıldım! Pop öldü, rap de öldü, reggea zaten hiç doğmadı, caz ölüp ölüp dirildi. Herkes Türk Halk Müziği'ne... Hepimiz Kubat'ız."
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.