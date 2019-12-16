İrem Derici isyan etti: Pop müzik de rap müzik de öldü!

Son günlerde çokça konuşulan "Rap müzik, pop müziği öldürdü" tartışması, İrem Derici'yi bunalttı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya dahil olan şarkıcı şu sözlerle isyan etti:

"Ay yıldım! Pop öldü, rap de öldü, reggea zaten hiç doğmadı, caz ölüp ölüp dirildi. Herkes Türk Halk Müziği'ne... Hepimiz Kubat'ız."