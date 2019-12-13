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13.12.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Işıltılı davet

Erişilebilir lüks konseptiyle dünyaca ünlü ev dekorasyonu markalarını buluşturan Luxuria, Banu Bora Mumcu ve Rezzan Benardete’nin ortak hayal gücüyle, renkli bir etkinliğe imza attı.

Işıltılı davet

Erişilebilir lüks konseptiyle dünyaca ünlü ev dekorasyonu markalarını buluşturan Luxuria, Banu Bora Mumcu ve Rezzan Benardete’nin ortak hayal gücüyle, renkli bir etkinliğe imza attı. ‘In The Mood For Love’ mottolu davete, Pınar Altuğ Atacan, Arzu Atabarut ve Aylin Yılmaz’ın da aralarında yer aldığı ünlü isimler katıldı. Zeynep Madra’nın iddialı tarzıyla hazırladığı yeni yıl ağacı, Zeynep Selvili Çarmıklı’nın göz kamaştıran şık sofrası ve Mert Aslan’ın 2020 hediye seçimleri, konuklardan beğeni topladı. 

13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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