MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Işın Karaca ihanet haberlerine dava açtı
29.12.2019 - 13:53 |

Işın Karaca ihanet haberlerine dava açtı

Üç yıllık evliliğini geçtiğimiz ay bitiren Işın Karaca, müzisyen Can Yapıcıoğlu’yla yeni bir aşka yelken açtı. İlişikinin duyulmasıyla Karaca hakkında "Eski eşini aldattı” şeklinde haberler çıktı. Şarkıcı, bu haberler için yargıya başvuracak.

Işın Karaca ihanet haberlerine dava açtı

Tuğrul Odabaş ile 3 yıllık evliliğini bitiren Işın Karaca, müzisyen Can Yapıcıoğlu’yla ilişki yaşadığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Bu hamlenin ardından şarkıcı için "Eski eşini aldattı” şeklinde haberler yapıldı.

Bu haberleri affetmeyen Işın Karaca, Yapıcıoğlu’yla beraberliğinin henüz boşanmadan başladığını öne süren üç sosyal medya hesabı için dava açtı.

    29 Aralık 2019 Magazin Bülteni29 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ayşe Hatun Önal: 2020’den aşk diliyorum

    Ayşe Hatun Önal: 2020’den aşk diliyorum

    Hacı Sabancı- Nazlı Kayı çifti yılbaşında Tayland’da

    Hacı Sabancı- Nazlı Kayı çifti yılbaşında Tayland’da

    Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin aç kaldı

    Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin aç kaldı

    ‘Kaset yok korkmasın!’

    ‘Kaset yok korkmasın!’

    Sıradaki Haber