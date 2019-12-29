Işın Karaca ihanet haberlerine dava açtı

Tuğrul Odabaş ile 3 yıllık evliliğini bitiren Işın Karaca, müzisyen Can Yapıcıoğlu’yla ilişki yaşadığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Bu hamlenin ardından şarkıcı için "Eski eşini aldattı” şeklinde haberler yapıldı.

Bu haberleri affetmeyen Işın Karaca, Yapıcıoğlu’yla beraberliğinin henüz boşanmadan başladığını öne süren üç sosyal medya hesabı için dava açtı.