Işın Karaca: Şişman hep şirin değil mi zaten?

Işın Karaca,Instagram hesabı üzerinden, geçirdiği ameliyat sonrası verdiği kilolarla ne kadar farklı göründüğüne dair paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, iki fotoğraf arasındaki farkı, "Soldaki karaca 115 kilo sağdaki ise 70 kilo. Nasıl farklıymışım, yeminle kendimi tanıyamadım” sözleriyle tanımladı.

Karaca, bir takipçisinden gelen, "Kiloluyken daha mı şirin sanki" yorumuna, "Şişman hep şirin değil mi zaten?” şeklinde yanıt verdi.



