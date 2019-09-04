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04.09.2019 - 15:28

Işın Karaca: Şişman hep şirin değil mi zaten?

Verdiği kilolar sonrası adeta bambaşka bir görüntüye büründüğüne dair paylaşım yapan şarkıcı Işın Karaca, bir takipçisinden gelen yoruma kayıtsız kalamadı.

Işın Karaca: Şişman hep şirin değil mi zaten?

Işın Karaca,Instagram  hesabı üzerinden, geçirdiği ameliyat sonrası verdiği kilolarla ne kadar farklı göründüğüne dair paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, iki fotoğraf arasındaki farkı, "Soldaki karaca 115 kilo sağdaki ise 70 kilo. Nasıl farklıymışım, yeminle kendimi tanıyamadım” sözleriyle tanımladı.

Karaca, bir takipçisinden gelen, "Kiloluyken daha mı şirin sanki" yorumuna, "Şişman hep şirin değil mi zaten?” şeklinde yanıt verdi.

Işın Karaca: Şişman hep şirin değil mi zaten


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