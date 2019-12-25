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25.12.2019 - 15:12 |

Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi

Üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde boşanan Işın Karaca'nın, 1992 doğumlu müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Şarkıcı, bugün de sevgilisiyle ilk karesini takipçileriyle paylaştı.

Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi

Tuğrul Odabaş'tan geçen ay tek celsede boşanan Işın Karaca'nın, müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Telefonla Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanan Karaca, iddiaları doğrulamış ve aşkını da 'Çok güzel bir şey yaşıyoruz' diyerek itiraf etmişti.

Ünlü şarkıcı, bugün de sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Karaca'nın fotoğrafa kalp çizmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlundan ilk fotoğraf geldi

Alişan: Dikkat edin, kendini ben sanıyor!Son birkaç gündür hayranının açtığı sahte Facebook hesabıyla başı dertte olan Alişan, hesap üzerinden gönderilen mesajlar konusunda hayranlarını uyardı. Alişan, ”Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde” dedi.
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Cadde Yazarları

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