Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi

Tuğrul Odabaş'tan geçen ay tek celsede boşanan Işın Karaca'nın, müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Telefonla Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanan Karaca, iddiaları doğrulamış ve aşkını da 'Çok güzel bir şey yaşıyoruz' diyerek itiraf etmişti.

Ünlü şarkıcı, bugün de sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Karaca'nın fotoğrafa kalp çizmesi de dikkatlerden kaçmadı.