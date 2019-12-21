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21.12.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

İstanbul sevdası!

Tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç’un İstanbul tutkusundan ilham aldığı ‘Kanatlarımda İstanbul’adlı kitabı, Raffles Hotel’de tanıtıldı.

İstanbul sevdası!

 İki yıllık yoğun çalışma sürecinin sonunda hazırlanan ve şehrin 80 farklı noktasını hem tarihi hem de bugünüyle anlatılan eseri, Revna Demirören, Pervin Ersoy, Leyla Alaton ve Sevan Bıçakçı’nın da aralarında yer aldığı ünlü isimler, yakından inceleme fırsatı buldu. Organizasyonda, Tonguç’un imzasını almak için uzun kuyruk oluşturan konuklar, günün anısına fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. 

Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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