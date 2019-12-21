İstanbul sevdası!

İki yıllık yoğun çalışma sürecinin sonunda hazırlanan ve şehrin 80 farklı noktasını hem tarihi hem de bugünüyle anlatılan eseri, Revna Demirören, Pervin Ersoy, Leyla Alaton ve Sevan Bıçakçı’nın da aralarında yer aldığı ünlü isimler, yakından inceleme fırsatı buldu. Organizasyonda, Tonguç’un imzasını almak için uzun kuyruk oluşturan konuklar, günün anısına fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.