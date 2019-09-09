İşte Arzu Sabancı'nın gelin adayıyla ilk fotoğrafı

Önceki gün Arzu Sabancı’nın doğum günüydü. Hacı Sabancı ile bir düğün için Çeşme’ye giden Zeynep Nazlı Kayı, Arzu Sabancı’nın doğum gününü Instgram’dan kutladı.

'İYİ Kİ'

‘İyi ki, doğmuşsunuz, iyi ki” yazdı. Arzu Sabancı da arasının çok iyi olduğu bilinen gelin adayına teşekkür etti.

İşte bu da Arzu Sabancı’nın Zeynep Nazlı Kayı ile ilk fotoğrafı. Arzu Sabancı ilk kutlamayı ailesi ile yaptı. (Posta)







