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07.11.2019 - 10:48 |

İşte Çağla Şıkel'in sağlık durumu

Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde hastanelik olmuştu. Beş gündür hastanede tedavi gören Çıkel'in ablası, kardeşinin vücudunda enfeksiyon olduğunu bu nedenle tedavisinin yatılı devam ettiğini açıklamıştı. Tüm bu haberlerin ardından ünlü mankenden sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.

İşte Çağla Şıkel'in sağlık durumu

Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede tedavi gören Çağla Şıkel'in ablası güzel sunucunun durumu hakkında ilk bilgiyi vermişti. Berna Şıkel, "Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor. Kanında mikrop oranı çok yüksek çıktığı için yatarak tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Çıkan haberlerin ardından ünlü manken, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: Merak eden, arayan, mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Enfeksiyon rahatsızlığından dolayı hastanede 5'inci günümdeyim. Çok şükür şu an iyiyim ve daha da iyi olacağım. Herkese sevgiler.

İşte Çağla Şıkelin sağlık durumu

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