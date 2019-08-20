İzel-Çelik-Ercan'ın güldüren anısı: 'Dön' dedi, döndük!

Çelik'in, 'Dönmelisin' klibi ile ilgili açıklaması şöyle:

"Eskiden TRT tek kanaldı, orada ‘Bir Başka Gece’ diye program vardı. Biz de albüm çıkardık, istiyoruz ki bizi tanıtsınlar. Ama o programa girmenin imkanı yok. Çok büyük sanatçılar var, programa Sezen Aksu çıkıyor. O zaman bizi kimse tanımıyor, tabii biz de çıkamıyoruz. Artık bizden yıldılar mı, araya hatırlı kişi mi soktuk hatırlamıyorum. En sonunda ‘birini gönderin de bunlara bir şey yapsın’ dediler.

Bir kameraman gönderdiler ‘Siz kimsiniz?’ diye sordu, biz de ‘İzel-Çelik-Ercan, yeni çıkıyoruz, şarkılarımız var’ dedik. ‘Ne şarkınız var?’ diye sorunca, ‘Dönmelisin’ cevabını verdik. ‘Tamam geçin şu ağacın arkadaşına orada dönün’ dedi. Değini yaptık. O programda yayınlanan ‘Dönmelisin’ klibi bu şekilde çekildi. O ‘dön’ dedi, biz de döndük. Şimdi bakınca insanlar, ‘Bunlar ne yapmış?’ diyor. O zaman kameraman bizim için ne demek biliyor musunuz? Biz kariyeri böyle böyle yaptık."