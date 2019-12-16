16.12.2019 - 17:52 |
İzel'den aşk iddiasına yanıt!
Türk Pop Müziği'nin başarılı yorumcuları İzel ve Burak Kut, önceki gün Emaar Hayal Kahvesi’nde müzikseverlerle buluştu. 1990’lardan 2019’a kadar hit olmuş pekçok şarkısını seslendiren sanatçılar; 'Bile Bile', 'İyisin' ve 'Sude' parçalarında da düet yaparak, ustalara selam gönderdi.
15 kilo veren İzel, “Yeni sürümümü nasıl buldunuz? Plus halim de çok yakında” şeklinde esprileriyle dinleyicileri gülümsetti. İzel, 2020 yılının kariyerinin en önemli zamanlarından biri olacağını, sahne çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi.
Burak Kut ise 25'inci sanat yılı için özel bir çalışma içinde olduğunu, 2020'de yepyeni şarkılarıyla müzikseverlerle buluşacağını belirtti.
"SEVGİLİM DEĞİL, ARKADAŞIM"
Son dönemde hakkında çıkan aşk iddialarının gerçeği yansıtmadığını, haberlerde adı geçen Hakan Verbiç’in avukatı ve yakın bir arkadaşı olduğunu vurgulayan İzel, aşka kapılarının her zaman açık olduğunu dile getirdi.
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