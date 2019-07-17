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HaberlerCaddeJimmy Durmaz'a yoğun ilgi
17.07.2019 - 15:49

Jimmy Durmaz'a yoğun ilgi

Temmuz Galatasaray'a transfer olarak yeniden Türkiye'ye gelen İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Jimmy Durmaz'a yoğun ilgi

2012-2014 yılları arasında Gençlerbirliği'nde top koşturan Jimmy Durmaz, Yunanistan ve Fransa'da da forma giydikten sonra Galatasaray'a transfer olarak ülkemize döndü.

İzin gününü İstinyePark'ta ailesi ile birlikte geçiren yıldız futbolcu, Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da yemek yedikten sonra alışveriş turuna çıktı.

Alışveriş sırasında Galatasaraylı taraftarın ilgisi ile karşılaşan Jimmy Durmaz, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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