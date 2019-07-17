Jimmy Durmaz'a yoğun ilgi

2012-2014 yılları arasında Gençlerbirliği'nde top koşturan Jimmy Durmaz, Yunanistan ve Fransa'da da forma giydikten sonra Galatasaray'a transfer olarak ülkemize döndü.

İzin gününü İstinyePark'ta ailesi ile birlikte geçiren yıldız futbolcu, Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da yemek yedikten sonra alışveriş turuna çıktı.

Alışveriş sırasında Galatasaraylı taraftarın ilgisi ile karşılaşan Jimmy Durmaz, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.