Mesut Yar, yarın akşam 1890 Suites Hotel bünyesinde hizmet veren Şehr-i İstanbul Restaurant’ta, kabare tadında müzik dinletileriyle izleyici karşısına çıkacak. Sürpriz ünlü konukların da katılacağı müzikal dinletiler, ocak ayından itibaren her cumartesi sahnelenecek.