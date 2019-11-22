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22.11.2019 - 07:50 |

Kabare tadında müzik

Mesut Yar, yarın akşam 1890 Suites Hotel bünyesinde hizmet veren Şehr-i İstanbul Restaurant’ta, kabare tadında müzik dinletileriyle izleyici karşısına çıkacak.

Kabare tadında müzik

Mesut Yar, yarın akşam 1890 Suites Hotel bünyesinde hizmet veren Şehr-i İstanbul Restaurant’ta, kabare tadında müzik dinletileriyle izleyici karşısına çıkacak. Sürpriz ünlü konukların da katılacağı müzikal dinletiler, ocak ayından itibaren her cumartesi sahnelenecek.

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