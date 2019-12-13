Kadir Doğulu: Neslihan ile çok kınandık!

"İş’in Aslı" programına konuk olan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün hayat tarzına karışmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Çok kınandık. Eşimin giyim kuşamından, eşimin var olma çabasından, mesleğini yapış şeklinden dolayı. Ama ben bunları kabul etmedim. Âşık olduğum bir kadına 'onu giyme, bununla konuşma' olmaz” dedi.