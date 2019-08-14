14.08.2019 - 07:50| SEÇKİN ŞENVARDAR
'Kalbim boş'
Nesrin Cavadzade, hayatında birinin olmadığını söyledi.
Oyuncu, “İşimle evliyim, kalbim boş. 13 yıldır dört kedim var, onlarla yaşıyorum. Tatilde bile yanıma alıyorum. Her şeyimi onlara göre organize ediyorum. Benim hayvanlarım, çok mülayim ve beyefendiler” açıklamasını yaptı.
Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyorYozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlandı.Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıb