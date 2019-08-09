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09.08.2019 - 07:50

Kanser hastalarına umut oldular

Kansersiz Yaşam Derneği adına, Cahide Çeşme’de gerçekleştirilen ‘Umut Gecesi’ organizasyonuyla, kanser hastalarına yardım eli uzatıldı.

Kanser hastalarına umut oldular

Geceye, Merve-Mina Necipoğlu, Pınar-Berrin Zülfikar, Elif-Hakan Dinçarslan, Ayla-Tanju Ölçer, Elif Atik, Melda Aksu, Arzu Baykal, Berna Özkan, Sevinç Keçeci, Lale Somak ve Sedef Çeken katıldı. Ceren Ağca, Dida Kaymaz ve Zeynep Yılmaz’ın ev sahipliğini yaptığı etkinliğin tüm geliri, derneğe bağışlandı. LALE DANIŞMAN





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